Tudor “Super Verona, vittoria che vale doppio”

Per il tecnico gialloblù la parola d'ordine è "Crescere" LA SPEZIA (ITALPRESS) – "Abbiamo fatto una super partita di squadra in un momento complicato per il Covid, per cui è una vittoria che vale doppio". E' questo il Tudor-pensiero dopo il successo del Verona in casa dello Spezia. "Abbiamo trascorso giorni difficilissimi, in cui era difficile pensare al calcio, ma siamo stati bravissimi e sono contento che abbiamo ottenuto questi tre punti. Abbiamo giocato meglio e abbiamo vinto meritatamente". Per Tudor la parola d'ordine è crescere e vede nei suoi margini di miglioramento: "Abbiamo 27 punti e possiamo crescere ancora. Oggi sono tornati anche Barak, che ha fatto un quarto d'ora, e Kalinic, giocatori per noi importanti. Covid? Non sono preoccupato, ma sono situazioni difficili e l'allenatore si ritrova a fare un mestiere diverso. Noi oggi abbiamo avuto la fortuna di avere parecchi titolari a disposizione, ma se alla fine ti manca qualche punto per la salvezza e vieni qui a giocare con la 'seconda squadra', non sarebbe giusto. Bisogna stare attenti a quest'argomento". (ITALPRESS). pc/red 06-Gen-22 17:25