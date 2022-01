Calcio: “Bild”, anche Psg su Haaland, pronto pacchetto da 300 mln

I francesi pronti a sfidare il Real, oggi favorito per assicurarsi l'attaccante DORTMUND (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il Paris Saint Germain è pronto a partecipare all'asta per Erling Haaland. Secondo la "Bild", i francesi starebbero preparando un pacchetto da 300 milioni fra cartellino, ingaggio e commissioni per assicurarsi l'attaccante norvegese del Borussia Dortmund e soffiarlo alla concorrenza del Real Madrid, che ad oggi resta il favorito. Di sicuro Haaland non si muoverà dalla Germania in questa sessione di mercato. "Non andrà via a gennaio, assolutamente. Chi accetterebbe di privarsi del miglior attaccante europeo a metà stagione se non ne ha bisogno? – le parole di Watzke, ad dei gialloneri, al 'Der Spiegel' – Cederlo in estate? Sarà difficile trattenerlo ma vorremmo farlo e ci proveremo". (ITALPRESS). glb/red 07-Gen-22 18:33