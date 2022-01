Calcio: Chelsea, Tuchel “Rinnovo Rudiger? Sono fiducioso”

I Blues potrebbero richiamare Emerson dal Lione visto il ko di Chillwell LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "E' tutto in buone mani perchè mi fido al 100% del club e mi fido del mio giocatore". Thomas Tuchel non dispera, anzi, è convinto che alla fine il Chelsea e Toni Rudiger arriveranno a un accordo per rinnovare il contratto del 28enne difensore tedesco, in scadenza a fine stagione. "E' un ragazzo che ha bisogno di fidarsi e di sentire fiducia, e questa fiducia la vuole sentire tramite minuti e gesti concreti. Toni è un giocatore molto importante per noi e non è cambiato nulla, stiamo trattando". Con nove giocatori fuori, il Chelsea si guarda attorno in vista della seconda parte di stagione. "Ma prenderemo qualcuno solo se ha un senso da un punto di vista della personalità, del ruolo e della qualità", precisa Tuchel, che non esclude la possibilità di richiamare dal prestito al Lione Emerson Palmieri visto il lungo stop di Chillwell: "Lo apprezziamo come calciatore e come persona. La scorsa stagione ha dato un contributo importante anche se non ha avuto moltissimo spazio ma è un grande professionista ed è ancora un nostro giocatore. Dobbiamo valutare la situazione, in particolare in quel ruolo, e lui è una delle opzioni". (ITALPRESS). glb/red 07-Gen-22 17:57