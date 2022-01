Calcio: ManUtd, Rangnick “Ci sono giocatori scontenti ma professionali”

"Sono sicuro che tutti mi stanno seguendo, subiamo meno gol di prima" MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Professionalità. È quella che Ralf Rangnick chiede ai suoi giocatori nonostante i tanti musi lunghi. Martial ha chiesto di andare via, Lingaard, Van de Beek, Henderson, Bailly e Mata non stanno avendo molto spazio e, oltre allo stesso Mata, Pogba e Cavani sono in scadenza. "Abbiamo una rosa ampia – sottolinea il tecnico tedesco del Manchester United – Se hai così tanti giocatori e solo 10 di movimento possono andare in campo dall'inizio e tre a partita in corso, ne restano altri che non giocano o non sono nemmeno convocati. Sono scontenti, è ovvio e chiaro. Abbiamo anche giocatori in scadenza e uno-due che vorrebbero andare via. La questione è che devono tutti gestire le rispettive situazioni in maniera professionale e finora è stato così. In caso contrario, ne parlerò direttamente con loro". Rangnick sa anche di dover ancora convincere parte della rosa di essere l'uomo giusto al posto giusto. "Sono certo che mi stiano seguendo, stiamo concedendo meno gol di prima, 0.6 per partita contro 1.7. Ma è una questione di equilibrio, dobbiamo trovare il miglior equilibrio possibile fra fase offensiva e fase difensiva e in questo senso c'è ancora qualcosa su cui dobbiamo migliorare". (ITALPRESS). glb/red 07-Gen-22 18:19