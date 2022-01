Calciomercato: Barcellona. Coutinho all’Aston Villa sino a fine stagione

Il brasiliano, ex Liverpool e Inter, sarà a Birmingham nelle prossime ore BARCELLONA (ITALPRESS) – Il Barcellona e l'Aston Villa hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Philippe Coutinho in Inghilterra sino alla fine di questa stagione. L'accordo, a condizione che il 29enne attaccante brasiliano superi le visite mediche e riceva il permesso di lavoro inglese, prevede un'opzione di acquisto. La formazione inglese si occuperà di una parte dell'ingaggio dell'ex interista, che dovrebbe recarsi a Birmingham nelle prossime ore. Coutinho, sbarcato in Catalogna l'8 gennaio 2018, ha disputato con la maglia del Barça un totale di 106 partite, segnando 26 gol. Nel 2019-2020 è stato ceduto in prestito al Bayern Monaco. In Premier League ha già giocato nel Liverpool (2013-2018). (ITALPRESS). mc/red 07-Gen-22 11:16