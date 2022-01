Sci alpino: Cdm. De Aliprandini “Voglio continuare a essere tra primi 5”

L'azzurro a caccia domani di un gran risultato nel gigante di Adelboden ROMA (ITALPRESS) – Domani, sabato, sarà la giornata della grande classica del gigante maschile sulla Chuenisbaergli di Adelboden. Alle 10.30 il via alla prima manche, alle 13.30 si disputerà la seconda. In pista per l'Italia ci saranno Luca de Aliprandini, reduce dal podio ottenuto in Alta Badia, Simon Maurberger, Riccardo Tonetti, Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Alex Hofer, Giovanni Borsotti e Alex Vinatzer. "Abbiamo fatto un buon allenamento a Pontedilegno, con condizioni molto buone e pista ben preparata e impegnativa – ha spiegato alla vigilia della gara De Aliprandini – Abbiamo provato anche in condizioni un po' più calde, con nevischio, come potrà essere così domani qui, visto che danno un po' di neve. Oggi relax. Abbiamo fatto due curve in campo libero, perché la sciata in pista è stata cancellata. Credo che comunque la pista sarà ben preparata, come sempre fanno da queste parti". "La stagione finora è andata molto bene, sono fra i primi sette della starting list: non c'è nessuno stress e nessun pensiero particolare. Voglio continuare ad essere fra i primi cinque e potermi giocare il podio. Finché riesco a rimanere lì davanti tutto è possibile. Adelboden mi piace molto, con gli anni, mi piace sempre di più: posso dire che si tratta della mia pista preferita. Ho voglia di gareggiare qui domani – ha concluso l'azzurro – e sono sicuro che sarà una bella gara. Vedremo come andrà a finire". (ITALPRESS). mc/com 07-Gen-22 11:28