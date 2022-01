Calcio: Genoa. Shevchenko “Con lo Spezia scontro diretto da vincere”

Il tecnico rossoblù "Commettiamo troppi errori banali che devono essere eliminati" GENOVA (ITALPRESS) – "Domenica sarà una partita importantissima, in caso di vittoria ci avvicineremmo alla zona salvezza. E' uno scontro diretto fondamentale. Dovremo essere propositivi e bravi nella fase di gestione del pallone. Di solito commettiamo troppi errori banali che devono essere eliminati, c'è bisogno di aggressività e compattezza". Queste le dichiarazioni di Andriy Shevchenko alla vigilia del match contro lo Spezia. "Dobbiamo gestire meglio il pallone ed essere propositivi. Dobbiamo evitare di commettere errori individuali, di partire dalla nostre idee, essere compatti e aggressivi cercando di fare la nostra partita". Sheva non si sbilancia sulle sue scelte: "Caicedo? E' un giocatore che ha tante presenze in A, è un giocatore importante. Arriva da due mesi in cui era infortunato e abbiamo cercare di recuperare". L'allenatore rossoblù si è poi soffermato ancora sull'importanza del match contro lo Spezia: "Sarebbe fondamentale. Dobbiamo cercare di vincere perchè così riusciamo ad arrivare più vicini e dare un segnale che la squadra vuole lottare – ha detto Shevchenko -. Bisogna anche cercare di vincerle le partite. Arriviamo da un periodo dove non vinciamo da tanto in campionato". L'obiettivo del Genoa naturalmente è quello della salvezza, Shevchenko ci crede: "Per mantenere la categoria non deve mai mancare l'atteggiamento e da questo punto di vista la squadra ha dato buonissimi segnali. Dobbiamo migliorare la nostra qualità". (ITALPRESS). mra/gm/red 08-Gen-22 15:33