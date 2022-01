Il centrale senegalese, impegnato in Coppa d'Africa, è vaccinato e asintomatico NAPOLI (ITALPRESS) – Kalidou Koulibaly positivo al Covid-19. Il difensore centrale del Napoli è attualmente impegnato con la propria Nazionale per la Coppa d'Africa. Il 30enne calciatore senegalese, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento come da protocollo. (ITALPRESS). mra/mc/red 08-Gen-22 19:19