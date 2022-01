Calcio: Sampdoria. D’Aversa “Serve uniformità,altrimenti torneo falsato”

"Dobbiamo dare qualcosa in più, trasformando le difficoltà in energie positive" GENOVA (ITALPRESS) – "Non possiamo farci abbattere dalle difficoltà, ma dobbiamo essere bravi a ragionare e andare oltre". Non vuole cercare alibi Roberto D'Aversa, tecnico della Sampdoria, intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il Napoli. Anche di fronte alle assenze e al periodo generale di incertezza, tra partite giocate e non, il tecnico blucerchiato non rinuncia allo spirito combattivo, tentando di rilanciare la sua Sampdoria: "Affrontiamo una squadra come il Napoli che in quelle stesse difficoltà ha ottenuto un risultato importante in casa della Juventus. Questo sta a significare che la differenza è nel modo in cui si interpretano le cose: guai, quindi, a partire remissivi o già battuti. Diamo qualcosa in più, trasformando le difficoltà in energie positive". La formazione di Spalletti è un avversario ostico e D'Aversa prova a spronare i suoi ragazzi dal punto di vista psicologico, visto il pochissimo tempo avuto per lavorare sul terreno di gioco: "Servirà una prestazione importante – ha sottolineato l'allenatore doriano -. Con il Cagliari è sfuggito un match ball e dobbiamo essere bravi ad andarci a prendere qualcosa proprio in una partita difficile come quella di Napoli". Infine, sulla situazione covid, D'Aversa ha concluso: "Non è facile tenere i giocatori focalizzati, ma quello che è importante è che ci sia uniformità da parte di chi deve prendere le decisioni, altrimenti il campionato rischia di essere falsato". (ITALPRESS). mra/gm/red 08-Gen-22 15:34