Calcio: Testa a testa Barcellona-Real Madrid per Kessie

Florentino Perez avrebbe già inviato in Italia alcuni suoi emissari MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Frank Kessie è diventato l'oggetto del desiderio di Barcellona e Real Madrid. Secondo quanto riportato da "El Nacional" tra i due club potrebbe aprirsi una vera e propria asta per assicurarsi l'ivoriano del Milan, il cui contratto scadrà a fine stagione. Il 25enne centrocampista è uno dei perni della formazione di Pioli ma le sue alte richieste a livello di ingaggio non hanno fatto sì finora che il suo contratto con i rossoneri venisse prolungato. Il club blaugrana già da diverso tempo ha avviato i contatti con l'entourage del giocatore ma i blancos non mollano, con Florentino Perez che avrebbe già inviato i suoi emissari in Italia per negoziare. Il futuro di Kessie sembra ormai essere sempre più lontano dall'Italia. (ITALPRESS). mra/glb/red 08-Gen-22 13:36