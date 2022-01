Odermatt vince il gigante di Adelboden, 3 azzurri nella top 20

Feller e Pinturault alle spalle dello svizzero. ADELBODEN (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Marco Odermatt si aggiudica lo slalom gigante di Adelboden, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2021/2022. Lo svizzero non è perfetto ma taglia il traguardo con il miglior tempo complessivo in 2'34"45, precedendo l'austriaco Manuel Feller, staccato di 48 centesimi. Completa il podio il francese Alexis Pinturault (+0"54). Chiudono in top-20 gli azzurri Giovanni Borsotti (17esimo a +4"23), Alex Hofer (18esimo a +4"30) e Simon Mauberger (19esimo a +4"32), mentre Riccardo Tonetti e Giovanni Franzoni sono rispettivamente 23esimo e 24esimo. Brutta caduta nella prima manche per Luca De Aliprandini: l'azzurro, partito con il pettorale 7, stava facendo segnare il miglior tempo quando si è fatto sorprendere all'ingresso del muro finale. Da una prima valutazione del medico federale non sembrano esserci problemi di lussazioni o fratture evidenti alla caviglia sinistra per De Aliprandini. Ora l'atleta sarà comunque sottoposto a radiografie, da valutare se ad Adelboden o a Milano. (ITALPRESS). spf/glb/red 08-Gen-22 14:35