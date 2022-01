Pattinaggio: Europei pista lunga. Altro podio per azzurra Lollobrigida

Prosegue la magica stagione della frascatana, bronzo anche sui 1500 metri ROMA (ITALPRESS) – Prosegue la stagione magica di Francesca Lollobrigida. Due giornate, due medaglie per lei in questa edizione dei Campionati Europei in corso di svolgimento a Heerenveen, in Olanda. La 30enne dell'Aeronautica Militare, dopo il podio di ieri sui 3000, sul ghiaccio della Thialf replica anche sui 1500 metri dove firma un'altra grande prestazione che le vale il secondo bronzo continentale in questa splendida rassegna 2022, il primo in assoluto per lei sulla distanza. La 'Lollo' non sbaglia un colpo: in pista in coppia con la russa Golubeva nella penultima tornata, la frascatana stampa un notevole 1'54"505 sul traguardo prendendosi il primo posto provvisorio che, con due atlete soltanto attese a completare la gara, significa già medaglia assicurata a più 28 centesimi sull'orange Groenewoud. Le due olandesi rimaste poi non sbagliano con la De Jong d'oro in 1'54"083" e la Wust d'argento in 1'54"083: arriva così il bronzo ma la felicità azzurra è già completa grazie ad un altro exploit da capogiro. In attesa della Mass Start di domani, gli Europei della Lollobrigida sono già da incorniciare. Nei 5000 metri maschili, l'altra distanza con più attese per l'Italia, non riesce invece il colpo a Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), meno brillante delle ultime uscite e 7° sul traguardo in 6'18"327. Gli altri atleti tricolori chiudono più attardati con Michele Malfatti (Fiamme Gialle) 12° in 6'24"170 e Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) 13° in 6'24"281. Top five per il Team Sprint maschile formato da David Bosa (Fiamme Oro), Mirko Giacomo Nenzi (Fiamme Gialle) e Jeffrey Rosanelli (Fiamme Gialle): i tre azzurri terminano in 1'21"109, a meno di 6 decimi dal podio con la Polonia terza in classifica. Domani terza e ultima giornata di gare con le Mass Start – almeno nella speranza – pronte a riservare altre soddisfazione in casa Italia. (ITALPRESS). mc/com 08-Gen-22 19:14