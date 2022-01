Tennis: Finale Khachanov-Monfils ad Adelaide

Per il russo è la prima finale da novembre 2018 ADELAIDE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Karen Khachanov e Gael Monfils si sfideranno per aggiudicarsi l'"Adelaide International", Atp 250 dotato di 500.000 dollari di montepremi che si sta disputando sui campi in cemento della città sulla costa dell'Australia meridionale. Il 35enne francese, primo favorito del tabellone, si è imposto per 7-5 6-0 sulla wild card locale Thanasi Kokkinakis, conquistando la 33esima finale nel circuito maggiore (fin qui 10 i titoli vinti, gli ultimi due nel 2020 a Rotterdam e Montpellier). Khachanov, numero due del seeding, ha invece eliminato Marin Cilic, terza testa di serie, per 7-6(3) 6-3 e torna a disputare una finale per la prima volta dal novembre 2018, quando ebbe la meglio su Djokovic al Masters 1000 di Parigi-Bercy, quarto e ultimo titolo della sua carriera fino ad oggi. (ITALPRESS). glb/red 08-Gen-22 13:03