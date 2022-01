Tennis: Nadal in finale al “Melbourne Summer Set”, sfiderà Cressy

Prima finale per il maiorchino da quella del maggio scorso a Roma MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Rafa Nadal tornerà a giocare una finale dopo quasi otto mesi. Il maiorchino, infatti, si impone per 6-4 7-5 sul finlandese Emil Ruusuvuori e si guadagna l'ultimo atto del "Melbourne Summer Set", torneo Atp con un montepremi di 521.000 dollari in corso sul cemento australiano di Melbourne. Nadal – a caccia del titolo numero 89 in carriera e che non giocava una finale dal maggio scorso, quando superò Djokovic sulla terra rossa del Foro Italico – se la vedrà con lo statunitense Maxime Cressy, partito dalle qualificazioni e arrivato in finale superando Grigor Dimitrov, numero 3 del tabellone, per 7-5 7-6(9). (ITALPRESS). glb/red 08-Gen-22 14:24