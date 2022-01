Calcio: Serie A. Andreazzoli “Col Sassuolo un incidente di percorso”

Il tecnico dell'Empoli non drammatizza dopo l'1-5 "Se risuccede fra altre 21 gare va bene…" EMPOLI (ITALPRESS) – "Prendiamo la gara come un incidente di percorso. Se risuccede fra altre 21 gare, va bene". Lo ha detto ail tecnico dell'Empoli, Aurelio Andreazzoli, commentando la pesante sconfitta casalinga contro il Sassuolo. Di Francesco e Marchizza "non stanno tanto bene ora, avremmo fatto a meno di queste situazioni e i due giocatori avranno degli accertamenti da fare – ha aggiunto Andreazzoli -. L'espulsione di Viti mi sembrava potesse provenire da un fuorigioco di partenza di Berardi, pero' è ininfluente su tutto il resto. La gara poteva dire altro se non rimanevamo in dieci, perche' nel quarto d'ora finale di primo tempo e di inizio secondo tempo ce la stavamo giocando alla pari. Oggi non era la gara giusta per affrontare una squadra piu' forte di noi ed abbiamo concesso un'espulsione e due infortuni muscolari". "Il Sassuolo ci ha messo tanta qualità, abbiamo subìto tanto all'inizio ma poi eravamo stati bravi a recuperare e giocarcela almeno fino all'espulsione – ha concluso Andreazzoli -. Il coro dei tifosi nei miei confronti? Li ringrazio, sono sempre molto carini con me". (ITALPRESS). lc/fsc/red 09-Gen-22 17:21