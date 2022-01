Calcio: Serie A. Dionisi “Ho visto il giusto atteggiamento”

"Raspadori può giocare ovunque, Berardi si esalta", dice il tecnico del Sassuolo EMPOLI (ITALPRESS) – "Direi che abbiamo fatto bene fin dal primo tempo, ho visto il giusto atteggiamento, abbiamo fatto tanto e concesso poco. Le partite in serie A sono difficili, l'Empoli è una squadra forte e ci ha messo in difficolta', e ci ricordavamo come fosse finita l'andata. Oggi siamo stati bravi a rimanere in partita sempre sia sull'uno a uno che quando l'Empoli voleva rientrare in gara". Lo ha detto il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, commentando il successo per 5-1 sul campo dell'Empoli. "Raspadori ne aveva già fatto quattro di gol prima di oggi, è un giocatore bravo oltre che forte – ha aggiunto Dionisi -. Puo' giocare bene ovunque dalla trequarti in avanti pero' se la squadra lo aiuta. Oggi abbiamo fatto bene ma adesso dobbiamo confermarci perche' non sempre abbiamo giocato così. Berardi? Sta crescendo, si esalta perche' è forte, e' un giocatore al di sopra di tutti ed è determinante. Ora serve crescere da tanti punti di vista, la serie A ti chiama a confermarti di domenica in domenica". "I cori contro di me? Mi dispiace tanto ma resta il grande rapporto con lo staff che mi ha fatto una bella accoglienza. Dall'esterno è chiaro che i tifosi possano esprimersi con cori e frasi contro di me", ha concluso Dionisi. (ITALPRESS). lc/fsc/red 09-Gen-22 17:11