Calcio: Shevchenko positivo al Covid, Tassotti su panchina Genoa

Sarà il vice del tecnico ucraino a guidare i rossoblù contro lo Spezia GENOVA (ITALPRESS) – Ci sarà Mauro Tassotti sulla panchina del Genoa oggi pomeriggio, in occasione della sfida di Marassi contro lo Spezia. Il club rossoblù comunica in una nota che "in seguito ai test molecolari svolti nel prepartita, è emersa la positività al Sars-Cov2 di mister Andriy Shevchenko che è stato immediatamente posto in isolamento. Tutti gli altri componenti del gruppo squadra risultano negativi ai test effettuati. La guida tecnica della squadra per la partita Genoa-Spezia sarà affidata al vice Mauro Tassotti". Il tecnico ucraino era risultato positivo già lo scorso 28 dicembre ma si era negativizzato il 5 gennaio. (ITALPRESS). glb/red 09-Gen-22 16:59