Calcio: Spalletti “Gol liberatorio, buonissima partita”

"Insigne? Per noi è un calciatore importante da qui a fine torneo" NAPOLI (ITALPRESS) – "L'esultanza al gol di Petagna? Era un gol liberatorio. Veniamo da un momento particolare, soprattutto in casa dove abbiamo lasciato tanti punti dietro e recuperarli è dura e non possiamo più fallire, bisogna vincere le partite. Quando poi te ne succede più di una, avere una reazione forte è sempre difficile". Luciano Spalletti si gode la vittoria sulla Samp, che è valsa anche gli applausi del pubblico azzurro. "La partita non era facile, loro si sono presentati con un atteggiamento difensivo, compatto, di squadra corta, non è facile trovaree spazi e noi abbiamo fatto una buonissima partita – continua il tecnico di Certaldo – Abbiamo costruito, abbiamo fatto vedere una discreta qualità fino al limite dell'area avversaria e creato dei presupposti importanti. C'era anche da far bene la marcatura preventiva sulla loro riconquista di palla e i ragazzi sono stati bravissimi". Applausi anche per Insigne, alla prima uscita da quando è stato ufficializzato il suo trasferimento al Toronto Fc a fine stagione. "I tifosi del Napoli sanno benissimo valutare il comportamento di un calciatore e hanno avuto tanti anni per testare l'uomo Insigne. Per noi è un calciatore importante e da qui alla fine del campionato ci può dare una mano fondamentale per il nostro obiettivo". (ITALPRESS). mra/glb/red 09-Gen-22 19:20