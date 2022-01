Malagò “Bene la Lega A sugli stadi, ora un nuovo protocollo”

"Il calcio soffre, ma i problemi esistono in tutti gli sport" ROMA (ITALPRESS) – "Ogni sport ha esigenze diverse. La Federazione medico sportiva sta predisponendo un nuovo protcollo per la quarta ondata. Poi chi organizza i campionati anche qui ha il diritto-dovere di prendere le decisioni: lo ha già fatto ieri la Lega A, che ha preso la soluzione migliore e più triste, come la riduzione della capienza negli stadi, visto che i ricavi delle società sono in grandissima difficoltà; l'alternativa a mio avviso era il rischio molto elevato che il Governo avrebbe calato una decisione dall'alto". A dirlo il presidente del Coni, Giovanni Malagò, intervenuto a Sky Sport 24. In vista del tavolo con il Governo previsto per mercoledì "vi focalizzate soprattutto sul mondo del calcio, ma ho il diritto-dovere di dire che ci sono problemi anche maggiori nelle altre discipline, negli altri tornei. Ho assistito il 6 gennaio alla finale di Coppa Italia di pallavolo con il presidente Mattarella che ha dato ancora una volta straordinaria prova di vicinanza, ma il giorno prima una delle 4 semifinaliste è stata fermata per Covid", ha sottolineato Malagò, ribadendo che "i problemi esistono in tutte le discipline. Non dimentichiamo gli altri, sono quelli che ci hanno fatto godere e gioire alle Olimpiadi". (ITALPRESS). fsc/red 09-Gen-22 11:52