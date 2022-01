Tennis: Nadal vince a Melbourne, battuto Cressy in finale

All'Adelaide International trionfa Monfils, sconfitto 6-4, 6-4 Khachanov MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – E' tornato Rafa Nadal. Il maiorchino, che non giocava una finale dal maggio scorso, quando superò Djokovic sulla terra rossa del Foro Italico, ha fatto suo il "Melbourne Summer Set", torneo Atp con un montepremi di 521.000 dollari sul cemento australiano di Melbourne: Nadal ha sconfitto in finale per 7-6(6), 6-3 l'americano Maxime Cressy, numero 112 ATP. Per lo spagnolo è il titolo numero 89 in carriera. Gael Monfils ha invece vinto l'"Adelaide International", Atp 250 dotato di 500.000 dollari di montepremi che si è disputato sui campi in cemento della città sulla costa dell'Australia meridionale. Il 35enne francese, primo favorito del tabellone, si è imposto con un doppio 6-4 su Karen Khachanov in 2h09', conquistando l'11esimo titolo in carriera. (ITALPRESS). fsc/red 09-Gen-22 11:39