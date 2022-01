Tennis: Torneo Adelaide. Vince Barty, Rybakina ko in finale in due set

A Melbourne trionfa Halep, 23esimo titolo in carriera per l'ex numero 1 ADELAIDE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Ashleigh Barty ha vinto l'"Adelaide International", Wta 500 da 703.580 dollari che si è disputato sui campi in cemento del Memorial Drive in Australia. Numero uno del mondo e del seeding, la Barty ha sconfitto senza grossi problemi in finale la kazaka Elena Rybakina, settima forza del tabellone, per 6-3, 6-2. L'ex numero 1 del mondo Simona Halep si è aggiudicata il "Melbourne Summer Set 1", uno dei due tornei Wta 250 in scena in contemporanea sui campi in cemento del Melbourne Park. La rumena, seconda favorita del tabellone, ha conquistato il 23esimo titolo in carriera (l'ultimo a settembre 2020 agli Internazionali di Roma) superando in finale la russa Veronika Kudermetova per 6-2, 6-3. Dopo Bogotà 2019, secondo titolo in carriera per Amanda Anisimova, che si è aggiudicata il "Melbourne Summer Set 2", uno dei due tornei Wta 250 in scena in contemporanea sui campi in cemento del Melbourne Park. L'americana, numero 79 del mondo, si è imposta in finale sulla bielorussa Aliaksandra Sasnovich per 7-5, 1-6, 6-4. (ITALPRESS). fsc/red 09-Gen-22 11:27