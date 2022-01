Calcio: Fiorentina, Italiano “Non mi aspettavo una partita del genere”

"Mi auguro che sia solo un incidente", commenta amaro il tecnico viola TORINO (ITALPRESS) – "Non mi spiego trenta minuti così, mai fatto vedere qualcosa del genere dal punto di vista di approccio, attenzione. Queste partite ti fanno tornare sulla terra e spero tra tre giorni di vedere un'altra Fiorentina". Queste le parole dell'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano dopo la pesante sconfitta subita per 4-0 contro il Torino. "Non mi aspettavo questa partita dopo il lavoro in settimana nonostante l'incertezza e mi auguro che sia solo un incidente perché in Serie A non si possono affrontare partite così con squadre di grande intensità". A parte Vlahovic, gli altri attaccanti sono ancora troppo sterili in fase realizzativa. "Devono metterci qualcosa di più, essere decisivi. Oggi non c'è da analizzare i reparti o singoli, è stata una partita negativa dal primo all'ultimo. Volevamo ripartire bene dopo sei risultati utili consecutivi. Ikone? E' un ragazzo giovane, è bravo nell'uno contro uno – ha concluso il tecnico viola a Dazn – e negli ultimi venti metri, deve conoscere bene quello che chiediamo ed entrare in sintonia con i compagni". (ITALPRESS). spf/glb/red 10-Gen-22 19:25