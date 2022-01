Tra domani e giovedì in programma Atalanta-Venezia, Napoli-Fiorentina e Milan-Genoa ROMA (ITALPRESS) – Queste le designazioni arbitrali per le gare degli ottavi di finale di Coppa Italia in programma tra domani e giovedì: Atalanta – Venezia (12/01 h. 17.30) arbitro: Pezzuto di Lecce (Vecchi-Grossi) Napoli – Fiorentina (13/01 h. 18.00) arbitro: Ayroldi di Molfetta (Rocca-Di Monte) Milan – Genoa (13/01 h. 21.00) arbitro: Aureliano di Bologna (Alassio-De Meo) (ITALPRESS). ari/com 11-Gen-22 15:32