Calcio: Coppa Italia. Zanetti “Atalanta big, voglio un Venezia attento”

"Vogliamo onorare l'impegno contro una squadra da seguire come esempio", le parole del tecnico dei veneti VENEZIA (ITALPRESS) – "Dopo il Milan andremo a giocare contro un'altra grande squadra che non ha bisogno di presentazioni come l'Atalanta. Il Venezia andrà a Bergamo per onorare l'impegno della Coppa Italia, questo nonostante la gara fondamentale con l'Empoli che ci attende domenica in campionato". Così Paolo Zanetti alla vigilia dell'ottavo di finale in programma domani in casa dei nerazzurri di Gasperini. "Dovremo alzare la soglia della nostra attenzione così da non ripetere i nostri errori, soprattutto per ciò che riguarda il subire dei gol nei primi minuti di gioco, una dinamica che ci ha già penalizzato troppo, e che dobbiamo riuscire ad evitare. Ecco allora che l'obiettivo per la partita di domani è ritrovare proprio quella concentrazione necessaria a farci giocare soprattutto l'inizio dei match in maniera più oculata", ha aggiunto l'allenatore dei lagunari che ha grande stima per gli avversari di domani. "Per noi sarà un piacere andare a giocare contro l'Atalanta, questo perché è una squadra da cui possiamo imparare molto, e per tal ragione, comunque andrà la gara di domani, noi faremo tesoro dell'esperienza". (ITALPRESS). ari/com 11-Gen-22 17:35