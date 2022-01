Il difensore inglese guarito dal Covid e torna a disposizione di Pioli MILANO (ITALPRESS) – Buone notizie per il Milan di Stefano Pioli: Fikayo Tomori è risultato negativo al Covid-19. Il 24enne difensore inglese, ex Chelsea, è guarito e oggi si allenerà con i compagni in vista del match casalingo di campionato contro lo Spezia, in programma lunedì 17 alle ore 18.30. (ITALPRESS). mc/red 11-Gen-22 09:45