Calcio: Sampdoria. Conti “Qui con entusiasmo e voglia di riscatto”

"Speravo di arrivare già ad agosto, D'Aversa ottimo allenatore", dice il neo-blucerchiato GENOVA (ITALPRESS) – Andrea Conti riparte dalla Sampdoria. Il club l'ha fortemente voluto, lui aveva già detto sì la scorsa estate ma poi il suo trasferimento dal Milan saltò. Adesso è andato in porto e l'esterno classe 1994 di Lecco è pronto per una nuova avventura, la sesta della carriera dopo quelle con Perugia, Virtus Lanciano, Atalanta (dove è cresciuto), Milan e Parma. "Le mie prime sensazioni sono positive – dice il numero 13 blucerchiato -, arrivo in una città di mare bellissima. Sono molto contento. Già in estate ero stato accostato alla Sampdoria: speravo di venire qui in agosto, ma ci sono state problematiche che non conosco. Sono felice però che stavolta si sia concretizzato il trasferimento: questa è una piazza dal grande blasone. Spero di fare bene e meritare la riconferma". Ritrova un allenatore che già conosce e che lo ha voluto con sè nonostante l'avventura sfortunata condivisa la scorsa stagione a Parma con la retrocessione in B dei ducali. "Ho conosciuto mister D'Aversa anni fa in Serie B e l'ho riavuto anche a Parma – racconta Conti -. È un ottimo allenatore, di grande carattere, e sono contento di ritrovarlo. Dove giocherò? Sono un terzino destro, ma sono a completa disposizione del tecnico. Ho tanta voglia di fare e di rivalsa dopo gli ultimi anni. Spero di essere d'aiuto alla squadra fin da subito". (ITALPRESS). ari/com 11-Gen-22 16:00