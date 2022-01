Calcio: Sassuolo. Nuovo caso di positività nel gruppo squadra

La squadra ha ripreso la preparazione in vista del lunch match di domenica contro l'Hellas Verona. SASSUOLO (ITALPRESS) – Il Sassuolo ha reso noto che dai controlli effettuati è stato riscontrato un nuovo caso di positività al COVID-19 per un calciatore della prima squadra. Il tesserato in questione, completamente asintomatico, è stato prontamente posto in isolamento domiciliare. La società – si legge in una nota – continua a seguire l'iter previsto dal protocollo Figc ed è in costante contatto con l'autorità sanitaria di riferimento. La situazione complessiva, aggiornata al caso odierno, vede attualmente positivi al Covid-19 un calciatore e un membro dello staff. Intanto, la squadra ha ripreso questo pomeriggio la preparazione al Mapei Football Center in vista del lunch match di domenica contro l'Hellas Verona. I neroverdi hanno svolto riscaldamento, torello, esercitazioni tattiche, lavoro metabolico a secco e partitella a campo ridotto. Domani è prevista una doppia seduta. (ITALPRESS). gm/com 11-Gen-22 17:55