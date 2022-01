Tennis: Torneo Sydney. Travaglia eliminato al primo turno

Il marchigiano, ripescato in tabellone, cede in due set a Kecmanovic SYDNEY (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Semaforo rosso per Stefano Travaglia nel "Sydney Tennis Classic", torneo Atp 250 con un montepremi di 521.000 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell'Olympic Park Tennis Center, uno dei due appuntamenti che precede gli Australian Open, prima prova stagionale dello Slam. Nella notte italiana il 30enne di Ascoli Piceno, n.86 del ranking, ripescato in tabellone come lucky loser, è stato sconfitto all'esordio nel main draw per 6-2 6-3, in poco più di un'ora di partita, dal serbo Miomir Kecmanovic, n.78 Atp. Il 22enne di Belgrado si è così preso la rivincita per la sconfitta rimediata dal marchigiano al primo turno di Antalya nel 2021. Domani tornano in campo Lorenzo Sonego e Fabio Fognini, rispettivamente teste di serie numero 5 e 7, opposti al qualificato argentino Sebastian Baez e allo statunitense Brandon Nakashima. (ITALPRESS). mc/red 11-Gen-22 09:09