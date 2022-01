Volley: Bergamo. Da Conegliano arriva Butigan

La croata indosserà la maglia numero 4. BERGAMO (ITALPRESS) – Nuovo arrivo in casa Volley Bergamo 1991 dopo quello della schiacciatrice Mackenzie May. Da Conegliano, si trasferisce a Bergamo la centrale Božana Butigan, fresca vincitrice della Coppa Italia, che indosserà la maglia numero 4. Tre volte campione di Croazia, dove ha vinto anche tre coppe nazionali, in Italia ha conquistato uno Scudetto, una Champions League, due Supercoppa Italiana e due Coppa Italia, l'ultima solo pochi giorni fa a Roma nella finale che ha messo di fronte Conegliano e Novara. "Sono pronta a mettermi in gioco e a dare tutta me stessa in questa nuova avventura. Arrivo a Bergamo per mettere a frutto tutto ciò che ho imparato a Conegliano e per dare alla mia nuova squadra tutto quello che posso. Arrivo in corsa, dovrò ambientarmi in fretta, ma spero di poter scendere in campo subito, perché ho voglia di sentirmi parte del gruppo e fare la mia parte". (ITALPRESS). gm/red 11-Gen-22 16:47