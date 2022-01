Calcio: Barcellona, Dembelè rifiuterà cessione a gennaio

Il francese è in scadenza a giugno: se non rinnoverà, vuole andare via a parametro zero BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Prosegue il braccio di ferro fra Ousmane Dembelè e il Barcellona. Il club blaugrana crede ancora di poter convincere il 24enne attaccante francese a rinnovare il contratto in scadenza a fine stagione e attende una risposta in settimana ma, in caso di fumata nera, sarebbe pronto a cederlo in questa sessione di mercato per non perderlo a parametro zero. Secondo "Cadena Ser", però, il giocatore sarebbe pronto a puntare i piedi e a rifiutare qualsiasi ipotesi di cessione a gennaio. L'agente di Dembelè avrebbe messo in chiaro che se non verranno soddisfatte le richieste per il rinnovo (30 milioni di ingaggio a stagione, 15 milioni di commissione e 30 milioni di premio alla firma), il suo assistito resterà fino a giugno per poi scegliersi da sè la prossima destinazione: priorità alla Premier League dove Chelsea, Manchester United, Liverpool, Tottenham e Newcastle sono sulle sue tracce. (ITALPRESS). glb/red 12-Gen-22 10:15