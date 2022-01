Calcio: Coppa Italia. Gasperini “C’era agonismo giusto, gara non facile”

"Partita dura, noi abbiamo continuato a giocare e questo è un bel segnale", dice il tecnico dell'Atalanta BERGAMO (ITALPRESS) – "Siete abituati bene, le partite non finiscono sempre in sicurezza, ci sono delle gare dure, nonostante le situazioni pericolose abbiamo continuato a giocare, è stato un ben segnale". Lo ha dichiarato l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini al termine del match di Coppa Italia contro il Venezia in conferenza stampa: "I loro pericoli potevano arrivare da calcio d'angolo, abbiamo tenuto bene in difesa, la maggior parte delle gare sono così. Il Venezia ha giocato bene, si è messo a cinque sperando di poter tenere la partita aperta per poi pareggiarla. C'era l'agonismo giusto, non era una partita facile. Se fai un gol prima soffri meno, ma va bene così". (ITALPRESS) pia/ari/red 12-Gen-22 19:53