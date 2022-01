Calcio: Coppa Italia. Italiano “Obiettivo quarti e riscattare ko Torino”

"A Napoli per superare il turno, Piatek convocato", dice il tecnico della Fiorentina FIRENZE (ITALPRESS) – "Domani c'è una partita importante. Adesso tutte le squadre hanno la volontà e la voglia di superare il turno ed andare avanti perché è una competizione prestigiosa, imn più noi abbiamo questa voglia di rivalsa dopo la sconfitta di Torino. Vogliamo dare del filo da torcere al Napoli, cercando di fare una prestazione diversa e possibilmente di superare il turno". Lo ha detto il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, alla vigilia della sfida in programma domani a Napoli e valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Sul fronte formazione, l'allenatore viola qualche informazione l'ha concessa, partendo da Bartlomiej Dragowski e spiegando: "Fatalità vuole che si sia fatto male con il Napoli, ora si chiude il cerchio visto che rientrerà con la stessa squadra. Adesso sta bene, ha recuperato, il problema muscolare non c'è più e domani sarà della partita". Parlando invece del neo attaccante gigliato, Krzysztof Piatek, il mister viola ha spiegato: "E' fra i convocati e da domani inizia a far parte di questa nuova avventura. E' un ragazzo che si allena forte, è felicissimo di far parte di questo gruppo, sono convinto che sfrutteremo al meglio le sue qualità". Italiano ha anche anticipato che potrebbe avere una chance da titolare allo stadio 'Diego Maradona' anche il difensore Matija Nastasic, che ha ripreso da alcune settimane a lavorare regolarmente in gruppo dopo un infortunio muscolare. (ITALPRESS). lc/ari/red 12-Gen-22 14:52