Calcio: Coppa Italia. Zanetti “Fallo di mano clamoroso sul 1° gol”

"Dispiace per il risultato, ma ho ottenuto buone indicazioni", dice il tecnico dei lagunari BERGAMO (ITALPRESS) – "Siamo stati in gara fino alla fine, vediamo anche come abbiamo preso i due gol. Sul primo c'è un fallo di mano clamoroso, poi sul 2-0 Schnegg è scivolato ed è arrivato il contropiede. Sono episodi che fanno parte della nostra inesperienza". Lo ha dichiarato l'allenatore del Venezia, Paolo Zanetti, al termine del match di Coppa Italia contro l'Atalanta: "Stiamo attraversando un periodo non semplice, è normale rischiare di perdere un po' d'autostima. Ho chiesto ai ragazzi di mettere in campo tutto lo spirito che avevano, abbiamo fatto un secondo tempo gagliardo, abbiamo reso la vita difficile a una squadra forte – ha dichiarato durante la conferenza stampa -. Spero che sia una partita di preparazione per la prossima sfida che ci attende, ci portiamo via qualcosa. Dispiace per il risultato, ma ho ottenuto buone indicazioni. Nessuno ha mai promesso alla piazza che sarebbe stato un campionato facile e che ci sarebbe stata una salvezza a mani basse. Continueremo a lottare e a crederci per mettere in campo tutto quello che abbiamo". (ITALPRESS) pia/ari/red 12-Gen-22 20:42