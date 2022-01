Calcio: Fiorentina, Atletico Madrid non molla Vlahovic

I colchoneros, dopo l'offerta rifiutata la scorsa estate, ci riproveranno a fine stagione MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Ci aveva provato la scorsa estate, ma davanti al no dei viola aveva ripiegato su Matheus Cunha. Ma a fine stagione l'Atletico Madrid ci riproverà. Secondo il "Mundo Deportivo", Dusan Vlahovic rimane il primo obiettivo per l'attacco dei colchoneros, a caccia di un "9" di prima fascia per la prossima stagione, a prescindere da quella che sarà la decisione su Luis Suarez. La concorrenza per il 21enne serbo – che non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2023 con la Fiorentina – non manca, dalla Juve all'Arsenal, ma l'Atletico sa di poter contare sul gradimento del giocatore. Gli spagnoli sono rimasti in contatto sia con Vlahovic che con la Fiorentina ma qualora le strade non dovessero incrociarsi nemmeno stavolta, l'Atletico virerebbe allora su Darwin Nunez, 22enne attaccante del Benfica. (ITALPRESS). glb/red 12-Gen-22 10:28