Calcio: Liverpool, Klopp “Rinnovo Salah? Sono ottimista”

"Lui vuole restare e noi vogliamo che rimanga" LIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Noi sappiamo, io so, che Momo vuole rimanere. E noi vogliamo che resti. Queste cose richiedono tempo ma è tutto a buon punto". Jurgen Klopp professa tranquillità sulla situazione contrattuale di Salah, in scadenza nel 2023. "Ci sono molte cose di cui discutere durante le trattative, c'è anche una terza parte coinvolta che è l'agente del giocatore – ricorda Klopp – Non c'è niente di cui preoccuparsi. Io sono ottimisti, i tifosi non sono nervosi come i media perchè conoscono il club e le persone che si occupano di queste cose". (ITALPRESS). glb/red 12-Gen-22 14:50