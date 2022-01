Calcio: Pogba sempre più lontano dallo United, Psg alla finestra

I francesi interessati al suo ingaggio a parametro zero a giugno PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Madrid, Parigi o Torino, di sicuro il futuro di Paul Pogba è lontano da Manchester. Secondo "L'Equipe", il centrocampista francese difficilmente rinnoverà il contratto con lo United a fine stagione e restringe il campo delle possibili destinazioni per l'ex bianconero a tre squadre, Real, Paris Saint Germain e Juventus, le più interessate al calciatore. Un ritorno in Italia non sarebbe però la priorità per Pogba, più tentato dal Psg. Nella capitale lo accoglierebbero a braccia aperte: come Donnarumma, Wijnaldum, Sergio Ramos e Messi, arriverebbe a parametro zero e alzerebbe il livello di esperienza e qualità nel gruppo. Il concorrente principale per il Psg è il Real ma i blancos sembrano più concentrati sull'operazione Mbappè e l'eventuale ingaggio di Pogba sarebbe legato anche ad altre condizioni, come la partenza di Modric. (ITALPRESS). glb/red 12-Gen-22 10:41