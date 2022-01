Calcio: Roma. Sergio Oliveira in città, un altro giocatore positivo

Per il centrocampista portoghese visite mediche, arriva in prestito dal Porto ROMA (ITALPRESS) – La Roma si rinforza ma perde un altro giocatore per il Covid-19. A Ciampino è sbarcato Sergio Oliveira che arriva dal Porto in prestito con diritto di riscatto. Giornata di visite mediche e firma sul contratto per il centrocampista che domani svolgerà il primo allenamento e si metterà a disposizione di Josè Mourinho. L'allenatore con ogni probabilità lo lancerà da titolare già dal match di domenica contro il Cagliari. Intanto, la Roma annuncia un'altra positività al Covid di un calciatore. L'identità non è stata resa nota ma allo stesso tempo la società, al contrario delle precedenti comunicazioni, non ha fornito dettagli sullo stato vaccinale del giocatore, limitandosi a dire che "sta bene e si trova in isolamento domiciliare". Torna a disposizione Zaniolo che si è allenato e punta una maglia da titolare in attacco. Contro Mazzarri, Mourinho potrebbe tornare a proporre il 4-2-3-1 con il classe 1999 sulla fascia destra e Afena-Gyan a sinistra. A centrocampo rischia Veretout, tra i peggiori nelle ultime uscite. Va verso una nuova maglia da titolare Ainsley Maitland-Niles che domani alle 14:30 parlerà in conferenza stampa. (ITALPRESS). spf/ari/red 12-Gen-22 19:18