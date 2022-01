Calcio: Serie A, Massa arbitra Atalanta-Inter

Milan-Spezia a Serra, Marinelli designato per Bologna-Napoli ROMA (ITALPRESS) – Sarà Davide Massa a dirigere Atalanta-Inter, big match della 22esima giornata in programma domenica 16 gennaio alle 20.45. Insieme al fischietto della sezione di Imperia i guardalinee Lo Cicero e Valeriani, il quarto ufficiale di gara Sacchi e gli arbitri Var Di Paolo e Giallatini. Lunedì in campo il Milan secondo in classifica che alle 18.30 riceve lo Spezia a San Siro. Dirigerà l'incontro Marco Serra di Torino. Sempre alle 18.30 in programma anche Bologna-Napoli che è stata affidata a Livio Marinelli di Tivoli. – SERIE A – 22^ GIORNATA – 16/01 – ORE 15 Sampdoria – Torino (15/01, ore 15) arbitro: Massimi di Termoli (Capaldo-Garzelli) Salernitana – Lazio (15/01, ore 18) arbitro: Abisso di Palermo (Schirru-Lanotte) Juventus – Udinese (15/01, ore 20.45) arbitro: Giua di Olbia (Raspollini-Di Gioia) Sassuolo – Verona (ore 12.30) arbitro: Prontera di Bologna (Bresmes-Yoshikawa) Venezia – Empoli arbitro: Giacomelli di Trieste (Palermo-Perrotti) Roma – Cagliari (ore 18) arbitro: Maggioni di Lecco (De Meo-Muto) Atalanta – Inter (ore 20.45) arbitro: Massa di Imperia (Lo Cicero-Valeriani) Bologna – Napoli (17/01, ore 18.30) arbitro: Marinelli di Tivoli (Pagliardini-Vono) Milan – Spezia (17/01, ore 18.30) arbitro: Serra di Torino (Cipressa-Grossi) Fiorentina – Genoa (17/01, ore 20.45) arbitro: Maresca di Napoli (Mokhtar-D.Miele) (ITALPRESS). (ITALPRESS). ari/glb/red 12-Gen-22 12:14