Calcio: Serie B, Cosso arbitro Pisa-Frosinone, Reggina-Brescia a Santoro

Gariglio dirigerà il derby lombardo fra Cremonese e Como PALERMO (ITALPRESS) – Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria è l'arbitro designato per Pisa-Frosinone, uno dei match di cartello della 19esima giornata di serie B, pronta a tornare in campo da venerdì. Per Reggina-Brescia fischietto a Santoro di Messina, a Gariglio di Pinerolo è stata invece affidata Cremonese-Como. SERIE B – 19^ GIORNATA – 15/01 – ORE 14 Ternana – Ascoli (14/01, ore 20.30) arbitro: Marini di Roma (Tolfo-Marchi) Cittadella – Cosenza arbitro: Rapuano di Rimini (Mondin-Barone) Cremonese – Como arbitro: Gariglio di Pinerolo (Saccenti-Nuzzi) Parma – Crotone arbitro: Meraviglia di Pistoia (Della Croce-Ceccon) Reggina – Brescia arbitro: Santoro di Messina (Prenna-Fontemurato) Pisa – Frosinone (ore 16.15) arbitro: Cosso di Reggio Calabria (Mastrodonato-Di Giacinto) Monza – Perugia (16/01, ore 16.15) arbitro: Abbattista di Molfetta (M.Rossi-Vigile) Pordenone – Lecce (16/01, ore 16.15) arbitro: Colombo di Como (Baccini-Di Monte) Spal – Benevento (16/01, ore 16.15) arbitro: Baroni di Firenze (Zingarelli-Laudato) Vicenza – Alessandria (16/01, ore 18.30) arbitro: Aureliano di Bologna (Liberti-Di Iorio) (ITALPRESS). ari/glb/red 12-Gen-22 12:22