F.1: “Bbc”, futuro Hamilton legato a esito inchiesta Fia su Abu Dhabi

Il campione della Mercedes non ha ancora deciso se smettere o continuare LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Lewis Hamilton aspetta e riflette. Secondo la "BBC", il sette volte campione del mondo non ha ancora deciso se andare avanti o ritirarsi e avrebbe legato la sua decisione all'esito dell'inchiesta della Fia sui fatti di Abu Dhabi, dove si è visto sfilare il titolo iridato a vantaggio di Max Verstappen per alcune decisioni discutibili da parte della direzione di gara. La Fia non ha fatto sapere quando saranno resi noti i risultati dell'inchiesta, limitandosi a comunicare che verrà chiusa prima dell'inizio della nuova stagione che scatterà con la prima sessione di test invernali il 23 febbraio. Tutto però lascia pensare che la Federazione prenderà dei provvedimenti significativi, tali da convincere il pilota anglo-caraibico a continuare. Fra l'altro se Hamilton – sotto contratto con la Mercedes fino a fine 2023 – dovesse decidere di smettere, Toto Wolff si troverebbe con poco tempo a disposizione per scegliere il suo sostituto da affiancare a George Russell. (ITALPRESS). glb/red 12-Gen-22 11:21