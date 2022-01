Sci: Paris terzo in ultima prova discesa Wengen “Spero nel podio”

Bene anche Innerhofer col settimo tempo. Franz il più veloce WENGEN (SVIZZERA) (ITALPRESS) – L'austriaco Max Franz fa registrare il miglior tempo nella seconda e ultima prova cronometrata della discesa del Lauberhorn, a Wengen. Oggi la prova è stata accorciata di circa 45 secondi per salvaguardare gli atleti che avranno di fronte tre gare veloci nei prossimi tre giorni: il super-G che recupera quello cancellato a Bormio, e le due discese programmate originariamente. Franz ha fermato il cronometro sul tempo di 1'43"42, con 56 centesimi di vantaggio sul norvegese Aleksander Aamodt Kilde e 93 sulla coppia Dominik Paris e Ryan Cochran-Siegle. Seguono poi Niels Hintermann e Daniel Hemetsberger a 96 centesimi, e Christof Innerhofer, ancora autore di una buona prova, settimo a 1"24 da Franz. Per Mattia Cassa 14esimo tempo a 1"79 dal leader, mentre Guglielmo Bosca è 27esimo a 2"38. Più attardati Matteo Marsaglia, Emanuele Buzzi, Riccardo Tonetti, Giovanni Franzoni e Pietro Zazzi. Tra gli altri, da tenere d'occhio l'elvetico Stefan Rogentin, autore di due prove di livello, Marco Odermatt, in caccia di punti per la generale, e Beat Feuz, oggi a 2"51, ma autore di prove molto tattiche. "La pista è in ottime condizioni – dice Paris – Ieri non era l'ottimale, ma la scorsa notte hanno lavorato e ci abbiamo abbiamo sciato sopra. La traccia è lucida, molto dura. La Kernen S è lucida e non è facile passare nel modo migliore. Oggi ho preso alcuni riferimenti e spero di stare davanti e di potermi giocare un podio. Vediamo come sarà il super-G su questa pista: una novità perché non l'ho mai fatto. Ci saranno poi una discesa lunga e una corta. Spero che, alla fine, si potrà anche festeggiare qualcosa". "Ho fatto due belle prove – dice Innerhofer dal canto suo -, ho sciato come so fare. Finalmente sono riuscito a mettere tutto a posto e mi sono divertito in questi giorni. La pista mi piace e sono pronto. Sono contento di affrontare queste gare. Mi sento bene fisicamente e posso far tagliare lo sci nei punti più difficili, come so fare". Giovedì cominciano le gare con il super-G che prenderà il via alle 12.30. (ITALPRESS). glb/red 12-Gen-22 14:28