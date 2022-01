Tennis: Mager si arrende a Khachanov e saluta Adelaide

Il sanremese eliminato al secondo turno ADELAIDE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Gianluca Mager è stato eliminato al secondo turno dell'"Adelaide International 2", secondo Atp 250 consecutivo (montepremi 493.875 dollari) in corso sui campi in cemento della città sulla costa dell'Australia meridionale. Il 27enne sanremese, numero 63 del ranking, nella notte italiana è stato battuto 7-5 6-3, in un'ora e dieci minuti di partita, dal russo Karen Khachanov, terzo favorito del seeding e reduce dalla finale persa nel primo "250" di Adelaide. ALTRI RISULTATI 2^ TURNO Kokkinakis (Aus) b. Isner (Usa, 2) 6-7(5) 7-6(5) 7-6(4) Cilic (Cro, 4) b. Munar (Esp) 7-6(6) 6-2 Paul (Usa) b. Bonzi (Fra) 6-4 7-6(6) Rinderknech (Fra) b. Kwon (Kor) 5-7 6-3 6-2 Vukic (Aus) b. Johnson (Usa) 6-4 7-5 (ITALPRESS). glb/red 12-Gen-22 09:01