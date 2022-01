Tennis: Paolini eliminata al secondo turno ad Adelaide

La toscana battuta in due set dalla statunitense Davis ADELAIDE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Nulla da fare per Jasmine Paolini torna nel secondo turno dell'"Adelaide International 2", Wta 250 da 239.477 dollari che si sta disputando sui campi in cemento della città sulla costa dell'Australia meridionale. La 26enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 52 del ranking, nella notte italiana è stata battuta per 4-6 6-4 6-4, al termine di una battaglia di quasi due ore e mezza, dalla statunitense Lauren Davis, numero 95 del ranking. ALTRI RISULTATI 2^ TURNO Konjuh (Cro) b. Vondrousova (Cze, 6) 4-6 6-2 7-6(3) Samsonova (Rus, 8) b. Parrizas Diaz (Esp) 6-2 6-1 Brengle (Usa) b. Peterson (Swe) 6-3 6-2 Keys (Usa) b. Martincova (Cze) 6-1 6-3 Riske (Usa) b. Kalinina (Ukr) 6-1 6-3 (ITALPRESS). glb/red 12-Gen-22 09:15