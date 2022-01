Tennis: Sonego ai quarti del “Sydney Classic”, fuori Fognini

Il torinese è atteso ora dalla testa di serie numero 1, Karatsev SYDNEY (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Lorenzo Sonego si qualifica per i quarti di finale del "Sydney Tennis Classic", Atp 250 da 521.000 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell'Olympic Park Tennis Center, uno dei due appuntamenti che precede gli Australian Open, prima prova stagionale dello Slam. Il 26enne di Torino, numero 27 del ranking e quinta testa di serie, nella notte italiana ha liquidato 6-2 6-3, in un'ora e 20 minuti di gioco, l'argentino Sebastian Baez, numero 95 Atp, promosso dalle qualificazioni. Domani, per un posto in semifinale, Sonego dovrà vedersela con il russo Aslan Karatsev, primo favorito del seeding: il 28enne di Vladikavkaz si è aggiudicato in tre set l'unico precedente, disputato negli ottavi sul cemento di Dubai lo scorso anno. Sconfitta amara, invece, per Fabio Fognini. Il 34enne di Arma di Taggia, tessta di serie numero 7, ha ceduto per 7-6(7) 7-6(6), dopo quasi due ore di lotta, allo statunitense Brandon Nakashima, numero 68 Atp, dopo aver mancato tre set-point nel secondo parziale. ALTRI RISULTATI 2^ TURNO Karatsev (Rus, 1) b. Kecmanovic (Srb) 7-5 6-4 Evans (Gbr, 3) b. Martinez (Esp) 6-2 6-3 Opelka (Usa, 4) b. Thompson (Aus) 6-3 6-2 Goffin (Bel, 8) b. Kudla (Usa) 6-2 6-3 (ITALPRESS). glb/red 12-Gen-22 09:08