SYDNEY (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Andy Murray si qualifica per i quarti del "Sydney Tennis Classic", Atp 250 da 521.000 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell'Olympic Park Tennis Center, uno dei due appuntamenti che precede gli Australian Open, prima prova stagionale dello Slam. Lo scozzese si è imposto in rimonta su Nikoloz Basilashvili, secondo favorito del tabellone, per 6-7(4) 7-6(3) 6-3. (ITALPRESS). glb/red 12-Gen-22 14:30