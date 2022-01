Calcio: Napoli. Spalletti “Mese difficile,possiamo arrivare tra prime 4”

"Il nostro gruppo può far felice una città intera", dice il tecnico alla vigilia della gara di Bologna NAPOLI (ITALPRESS) – "Per vincere le partite bisogna avere gli uomini a disposizione e in forma. Per il futuro prevedo situazioni migliori rispetto all'ultimo mese", così Luciano Spalletti nella conferenza stampa di presentazione della sfida in casa del Bologna in programma domani. "Non dobbiamo preoccuparci delle squadre che ambiscono alla Champions. Noi abbiamo la possibilità di arrivare tra le prime quattro", ha detto ancora Spalletti che, soprattutto dopo l'eliminazione in Coppa Italia, ci tiene a regalare una gioia al popolo azzurro. "Noi siamo qualcuno quando facciamo felice qualcuno. Il nostro gruppo può far felice una città intera". Sul fronte formazione, il tecnico del Napoli dà qualche piccola indicazione. "Zielinski si è allenato a casa. Sta finendo l'isolamento proveremo a portarlo con noi. Vedo difficile un impiego dall'inizio di Osimhen. Ha fatto 2-3 allenamenti con noi. Valuterò bene tutte le cose". Una battuta anche sul mercato. "Se ne occupa il direttore Giuntoli. Con l'arrivo di Tuanzebe sono a posto numericamente". (ITALPRESS). sc/ari/red 16-Gen-22 15:38