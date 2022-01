Calcio: Serie A. Farris “Dimostrato di essere una grande squadra”

"Venivamo da 120 minuti di SuperCoppa davvero duri e a Bergamo non è facile" BERGAMO (ITALPRESS) – "Abbiamo provato a fare una costruzione dal basso per giocare in profondità e tenere palla con i nostri attaccanti". Così Massimiliano Farris, vice allenatore dell'Inter, dopo la partita di stasera, ovvero lo 0-0 contro l'Atalanta, A Bergamo. "Venivamo da 120 minuti di SuperCoppa, davvero duri, con la Juventus, che ha fatto una partita molto fisica. Trovarsi subito contro un'Atalanta, che ti gioca sempre addosso, non era semplice. È stata una bella gara, c'è anche rammarico, perché abbiamo creato diverse occasioni. Ma pure l'Atalanta ha fatto una grande prestazione", ha aggiunto Farris. "Per ora riusciamo a tenere bene il possesso palla, che non deve essere mai sterile. Nel corso della stagione abbiamo portato sempre più in avanti i nostri terzi di difesa ed è capitato di fare dei gol da terzo a terzo. Siamo felici del percorso fatto finora. Sarà dura la stagione ma noi abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Dybala? Noi siamo contenti del nostro parco attaccanti: di queste cose comunque se ne occupa Marotta", ha concluso il vice di Simone Inzaghi. (ITALPRESS). lov/pdm/red 16-Gen-22 23:17