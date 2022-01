Calcio: Serie A. Gasperini “Ottima gara, molto soddisfatto”

"Giocato alla pari dell'Inter, forse creando qualcosa di più di loro" BERGAMO (ITALPRESS) – "Sono molto soddisfatto, abbiamo fatto un'ottima gara". Queste le parole di Gian Piero Gasperini, dopo il pareggio senza reti tra la "sua" Atalanta e l'Inter. "Abbiamo giocato alla pari dell'Inter, forse creando qualcosa di più di loro. Loro aspettavano che noi uscissimo per poi infilarci. Nel finale siamo calati perché loro hanno messo attaccanti freschi. Muriel di nuovo non ha giocato i novanta minuti? Chi parla di questa cosa, ormai diventata stucchevole, non conosce l'Atalanta. Ha disputato una grande partita", ha aggiunto Gasperini. "La storia dice che nelle partite tra me e Inzaghi ci sono sempre tanti gol, oggi è venuto fuori stranamente uno 0-0 ma comunque ottimo. Abbiamo fatto una gara aggressiva. Abbiamo impedito all'Inter di fare il suo solito gioco con cui di solito domina gli incontri", ha detto ancora l'allenatore dell'Atalanta. "Demiral è un giocatore di soli 23 anni, ha tutte le caratteristiche per interpretare il nostro gioco. Può crescere ancora sotto l'aspetto fisico e di testa sa essere decisivo. Sia Handanovic che Musso sono stati grandi protagonisti e sono due dei migliori portieri in assoluto", ha precisato poi Gasperini. Infine, una considerazione sulla classifica dell'Atalanta. "Noi stiamo facendo il nostro campionato e siamo tutti vicini. Conquistare la zona Champions è difficile. Inter, Milan e Napoli si giocheranno lo scudetto, ma speriamo nel cedimento di una per avere un posto tra le prime 4. La speranza di andare a prendere qualcuno davanti a noi c'è. Dietro di noi ci sono Juventus, Fiorentina e le romane che possono fare molto bene. Il nostro non è un vantaggio rassicurante ma abbiamo la chance per giocarci la Champions", ha concluso il tecnico degli orobici. (ITALPRESS). lov/pdm/red 16-Gen-22 23:01