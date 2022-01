Calcio: Serie A. Mazzarri “Troppi falli invertiti, serve rispetto”

"Abbiamo fatto una grande gara, meritavamo almeno il pareggio" ROMA (ITALPRESS) – "Abbiamo fatto una grande gara ma vorrei rivedere l'episodio di Zappa. Capisco la sudditanza per un arbitro giovane in uno stadio così importante ma non si può invertire tanti falli. Meritavamo almeno il pareggio ma forse anche la vittoria, nel secondo tempo abbiamo schiacciato la Roma". Questo il rammarico di Walter Mazzarri, dopo la sconfitta di misura del Cagliari, all'Olimpico, contro i giallorossi. "Non mi sono piaciuti i mezzi falli a centrocampo, oggi il calcio è fatto di contrasti e di ripartenze: mi piacerebbe ci fosse più rispetto – rimarca il tecnico rossoblù, sottolineando la bella prestazione dei suoi -. Sono tre o quattro partite che vediamo un calcio diverso da parte della squadra. Avevamo studiato bene la partita, mettendo pressione davanti con Pavoletti, Joao Pedro e Pereiro. Nandez? Partiva dalla panchina perchè aveva pochi allenamenti sulle gambe". Il Cagliari resta in zona retrocessione ma potrebbe piazzare altri colpi di mercato a gennaio. "Il presidente sa ciò che vorrei ma non posso parlarne, anche perché si alzerebbe il prezzo dei giocatori – continua, sorridendo, Mazzarri -. So anche che il mercato è difficile ma possiamo fare bene con questi ragazzi". (ITALPRESS). spf/pdm/red 16-Gen-22 20:47