Basket: Nba. Golden State ancora al tappeto, Phoenix a valanga

Successi esterni nella notte italiana anche per Utah e Houston NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Quinta sconfitta nelle ultime sette gare per Golden State nella notte italiana della regular-season dell'Nba. I Warriors si sono arresi per 119-99 sul parquet dei Minnesota Timberwolves, trascinati dai 26 punti di Towns. Phoenix a valanga a Detroit: i Suns mettono al tappeto per 135-108 i Pistons sfruttando la vena realizzativa di Booker, a referto da top-scorer con 30 punti. Successi esterni anche per Utah Jazz sul campo dei Denver Nuggets (125-102) e Houston Rockets sui Sacramento Kings (118-112). (ITALPRESS). mc/red 17-Gen-22 09:00